07 января 2026 в 18:15

Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запеченная утка с черносливом — это настоящая симфония праздничных ароматов, где насыщенный вкус птицы гармонично сочетается со сладковатыми нотками сухофруктов и цитрусовой свежестью. Для создания этого кулинарного шедевра потребуется утка весом около полутора-двух килограммов, которую следует тщательно промыть, обсушить и со всех сторон натереть ароматной смесью из морской соли, душистого перца и измельченных зубчиков чеснока.

На следующем этапе 150 граммов чернослива без косточек замачивают в теплой воде для восстановления сочности, после чего вместе с крупными дольками свежего апельсина этой ароматной начинкой наполняют полость птицы. Сверху тушку смазывают оливковым маслом первого отжима, притрушивают душистым тимьяном и отправляют в духовку, разогретую до 180 градусов, где она запекается от полутора до двух часов.

В результате получается блюдо с хрустящей золотистой корочкой и невероятно сочной мякотью. Поливание утки с черносливом собственным соком во время готовки гарантирует равномерное пропекание и насыщенный вкус. Это ароматное угощение с бархатистым вкусом и тонким фруктовым акцентом станет коронным украшением любого торжественного стола, неизменно вызывая восхищение гостей.

Ранее мы поделились рецептом лютеницы со сладким перцем и баклажанами.

утка
чернослив
специи
птица
Александра Вкусова
А. Вкусова
