07 марта 2026 в 14:00

Этот густой соус заменил мне все: и кетчуп, и ткемали, и даже барбекю. Никакой химии — только чернослив и специи

Фото: D-NEWS.ru
Беру чернослив, чеснок и специи — и готовлю густой кисло-сладкий соус, который заменил мне половину магазинных заправок. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мяса, птицы, рыбы или просто как дополнение к гарнирам. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается универсальный соус, по текстуре напоминающий чатни или ткемали, но готовящийся за считанные минуты. Получается обалденная вкуснятина: густой, ароматный соус с насыщенным вкусом чернослива, пикантными нотками чеснока и пряностей, который можно варьировать, добавляя яблоко, орехи или разные специи. Он не содержит лишнего жира и искусственных добавок, а подходит буквально ко всему.

Для приготовления вам понадобится: 150 г чернослива, 2 зубчика чеснока, щепотка соли, щепотка хмели-сунели, по желанию — яблоко и грецкие орехи. Чернослив промойте, залейте стаканом кипятка и проварите 5 минут. Большую часть отвара слейте, оставив примерно четверть стакана. Измельчите чернослив с отваром в блендере, затем протрите через сито, чтобы удалить кожицу. Добавьте измельченный чеснок, соль, хмели-сунели, при необходимости разбавьте отваром до нужной густоты. В конце можно добавить тертое яблоко или орехи и снова пробить блендером. Соус готов, подавайте теплым или холодным.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

