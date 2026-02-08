Балдежный салат с черносливом без слоев: все максимально просто — нарезали продукты и перемешали

Когда хочется чего-то праздничного, готовлю этот балдежный салат с черносливом без слоев. В его приготовлении все максимально просто — нарезали продукты и перемешали.

В салате каждый компонент играет свою роль: нежная отварная курица дает сытную основу, сладкий чернослив добавляет глубину и интересную текстуру, сочный апельсин вносит свежесть, а чеснок — пикантную остроту.

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 150 г чернослива без косточек, 1 крупный апельсин, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, майонез. Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Чернослив обдайте кипятком для мягкости, обсушите и нарежьте соломкой или кубиками. Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сыр натрите на средней терке. Чеснок пропустите через пресс. В большой салатнице соедините курицу, чернослив, апельсин, сыр и чеснок. Добавьте майонез и перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–60 минут, чтобы вкусы «подружились». Перед подачей можно украсить измельченными грецкими орехами.

