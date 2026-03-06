Забудьте про обычные салаты! Эта закуска с рыбой — яркая, сочная, с хрустом и пикантным вкусом. Идеально к картошечке

Эта закуска — идеальный компаньон к отварной картошечке. Можно просто с хлебом. Можно как самостоятельный салат на праздничный стол. Она всегда уходит первой, потому что яркая, необычная и очень вкусная.
Что понадобится для закуски
Беру 300 г слабосоленой сельди (филе), 150 г сырой моркови, 50 г красного лука, 1/4 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, щепотку черного перца, 1 ст. л. уксуса 9%, 2 ст. л. подсолнечного масла без запаха, 1 ст. л. томатной пасты с горкой. Для подачи — зеленый лук.
Как я ее готовлю
Морковь чищу и натираю на терке для корейской моркови длинной соломкой. Красный лук нарезаю тонкими полукольцами или перьями. В отдельной миске готовлю заправку: смешиваю соль, сахар, черный перец, добавляю уксус и томатную пасту, вливаю масло и тщательно перемешиваю до однородности. Выливаю заправку к моркови и луку, хорошо перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Сельдь разделываю на филе, удаляю все косточки, нарезаю небольшими кусочками. Добавляю рыбу к овощам, аккуратно перемешиваю. Накрываю миску крышкой или пленкой и убираю в холодильник минимум на 3 часа, лучше на ночь. Перед подачей посыпаю мелко нарезанным зеленым луком.
Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.