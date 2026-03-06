Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 05:46

Хуже борщевика: это ядовитое растение есть на каждой второй даче — вы его точно видели

Фото: D-NEWS.ru
На российских дачах встречается растение, которое по степени опасности хуже борщевика — это болиголов пятнистый. Этот коварный сорняк легко спутать с укропом или петрушкой, однако все его части смертельно ядовиты.

Это ядовитое растение есть на каждой второй даче — вы его точно видели! Распознать болиголов можно по высокому стеблю (до 1,8 метра) с характерными фиолетово-красными пятнами и налетом, а также по неприятному «мышиному» запаху, который появляется при растирании листьев. Опасность заключается в том, что даже случайное употребление его листьев, похожих на петрушку, или семян может вызвать тяжелейшее отравление с тошнотой, судорогами, параличом дыхания и остановкой сердца.

Часто болиголов путают с борщевиком из-за схожих зонтичных соцветий, но в отличие от последнего он ядовит при любом контакте и не требует солнечного света для токсического действия.

Ранее был назван цветок, который не переносят белокрылка, тля, колорадский жук и капустница: это не бархатцы.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
