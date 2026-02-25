Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 13:28

Белокрылка, тля, колорадский жук и капустница не переносят этот цветок: яркое чудо для дачи

Фото: D-NEWS.ru
Мало кто знает, что изящная и ароматная настурция — не только украшение сада, но и грозный страж, способный отпугнуть полчища вредителей не хуже привычных бархатцев.

Это яркое чудо для сада выделяет фитонциды, запах которых не переносят белокрылка, тля, колорадский жук и даже капустница. Достаточно посадить настурцию по соседству с грядками капусты, томатов или картофеля, и она создаст живой защитный барьер, обманывая насекомых своим резким ароматом и заставляя их облетать участок стороной.

Помимо практической пользы, настурция невероятно декоративна: ее яркие огненно-оранжевые, желтые или красные цветы, похожие на граммофончики, и сочная зеленая листва создают на клумбе праздничное настроение все лето. Она неприхотлива, цветет до заморозков.

Ранее стало известно, какие цветы можно посеять прямо по снегу в феврале–марте, чтобы получить цветущую клумбу в июне.

