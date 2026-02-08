Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:24

Назван зеленый захватчик сада, против которого бессильна вырубка

Ботаник Чуб: американский ясенелистный клен стремительно распространяется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский ясенелистный клен стремительно захватывает территории в России, вытесняя местные виды растений, а вырубка не останавливает его распространение, рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в беседе с РБК. За допущение его произрастания на участках, как и за борщевик, теперь грозит административный штраф, который может достигать 700 тыс. рублей.

[Американский ясенелистный клен] не пускает под себя привычные виды травянистых растений, там создается мертвый покров, и он постепенно разъедает экосистему, вытесняет местные виды и сам собой их заменяет, — поделился Чуб.

По словам специалистов, растение обладает высокой живучестью, быстро растет и дает обильный семенной материал, что позволяет ему захватывать пустыри и новые площади. Его характеризуют как малоуправляемый и агрессивный вид, борьба с которым в городской среде представляет особую сложность.

Ранее Рослесхоз опубликовал список инвазивных растений, подлежащих уничтожению в российских лесах, куда вошли борщевик Сосновского и ясенелистный клен. Новые правила, вступающие в силу с 1 марта в рамках федерального закона, обязывают владельцев земель бороться с их распространением под угрозой крупных штрафов и даже изъятия участка.

Читайте также
Как вырастить здоровую рассаду без химии — народные методы обработки семян для максимальной всхожести
Общество
Как вырастить здоровую рассаду без химии — народные методы обработки семян для максимальной всхожести
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Регионы
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Life Style
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Как выбрать томаты для огорода — крупные плоды и насыщенный вкус без лишних хлопот
Общество
Как выбрать томаты для огорода — крупные плоды и насыщенный вкус без лишних хлопот
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Россия
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
растения
вредители
сады
огороды
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.