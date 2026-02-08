Назван зеленый захватчик сада, против которого бессильна вырубка

Американский ясенелистный клен стремительно захватывает территории в России, вытесняя местные виды растений, а вырубка не останавливает его распространение, рассказал директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в беседе с РБК. За допущение его произрастания на участках, как и за борщевик, теперь грозит административный штраф, который может достигать 700 тыс. рублей.

[Американский ясенелистный клен] не пускает под себя привычные виды травянистых растений, там создается мертвый покров, и он постепенно разъедает экосистему, вытесняет местные виды и сам собой их заменяет, — поделился Чуб.

По словам специалистов, растение обладает высокой живучестью, быстро растет и дает обильный семенной материал, что позволяет ему захватывать пустыри и новые площади. Его характеризуют как малоуправляемый и агрессивный вид, борьба с которым в городской среде представляет особую сложность.

Ранее Рослесхоз опубликовал список инвазивных растений, подлежащих уничтожению в российских лесах, куда вошли борщевик Сосновского и ясенелистный клен. Новые правила, вступающие в силу с 1 марта в рамках федерального закона, обязывают владельцев земель бороться с их распространением под угрозой крупных штрафов и даже изъятия участка.