Американский клен поставили в один ряд с борщевиком Рослесхоз внес американский клен и борщевик в список вредных растений

Рослесхоз подготовил список растений-чужаков, подлежащих уничтожению в российских лесах, следует из проекта на портале публикования правовых актов. В него вошли два вида: борщевик Сосновского и ясенелистный (американский) клен.

Новые правила вводятся в рамках закона, который с 1 марта обязывает владельцев земель бороться с такими растениями под угрозой крупных штрафов. Эти растения в документе определяются как инвазивные, способные нанести вред экосистеме лесов.

Рослесхоз предписывает во всех лесных районах страны принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и уничтожению данных видов. В частности, такие растения уже зафиксированы примерно в трети из 43 перечисленных в приказе лесных районов.

Документ разработан во исполнение федерального закона № 294, подписанного президентом 31 июля 2025 года. За невыполнение требований предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс., для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей. Суд также может изъять земельный участок, если собственник не борется с распространением опасных растений.

Ранее адвокат Елена Кудерко заявила, что с 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства. Она отметила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения.