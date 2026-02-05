Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 09:57

Американский клен поставили в один ряд с борщевиком

Рослесхоз внес американский клен и борщевик в список вредных растений

Фото: Moritz Wolf/imagebroker.com/Global Look Press
Рослесхоз подготовил список растений-чужаков, подлежащих уничтожению в российских лесах, следует из проекта на портале публикования правовых актов. В него вошли два вида: борщевик Сосновского и ясенелистный (американский) клен.

Новые правила вводятся в рамках закона, который с 1 марта обязывает владельцев земель бороться с такими растениями под угрозой крупных штрафов. Эти растения в документе определяются как инвазивные, способные нанести вред экосистеме лесов.

Рослесхоз предписывает во всех лесных районах страны принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и уничтожению данных видов. В частности, такие растения уже зафиксированы примерно в трети из 43 перечисленных в приказе лесных районов.

Документ разработан во исполнение федерального закона № 294, подписанного президентом 31 июля 2025 года. За невыполнение требований предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс., для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей. Суд также может изъять земельный участок, если собственник не борется с распространением опасных растений.

Ранее адвокат Елена Кудерко заявила, что с 1 марта 2026 года наличие борщевика на частных участках будет считаться нарушением земельного законодательства. Она отметила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения.

борщевики
Рослесхоз
уничтожение
леса
