27 сентября 2025 в 07:19

В Рослесхозе назвали дерево, за вырубку которого грозит огромный штраф

Рослесхоз: сумма штрафа за вырубку дерева зависит от его размера

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, дуб, насчитывающий сотню лет, грозит обойтись гражданину в большую сумму.

Размер штрафа зависит от объема дерева. Большой вековой дуб, конечно, стоит дороже, чем какая-нибудь десятилетняя тоненькая елка. Второй момент зависит от вида лесов. Чем более охранный лес, тем больше штраф, — сказал Советников.

Ранее юрист Московского союза садоводов Полина Тришина рассказала, что на дачном участке запрещено избавляться от краснокнижных деревьев и кустарников, если вы приобрели саженец других видов самостоятельно, следует сохранить чек и сделать фотофиксацию посадки, чтобы в будущем избежать неприятных последствий. А вот вырубать плодовые деревья допустимо без всяких условий, отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что в России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей. В последнем случае предусмотрена уголовная ответственность, отметила эксперт.

