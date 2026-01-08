В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»

В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой» МИД предупредил о военной эскалации в Евро-Атлантике после захвата «Маринеры»

Захват нефтяного танкера «Маринера» может привести к эскалации в Евро-Атлантике и снизить «порог применения силы», следует из заявления МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что нападение США подает «опасный и безответственный пример», который другие государства могут попытаться повторить.

Результатом инцидента с «Маринерой» может стать лишь дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике, — сказано в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что США заранее получили подтверждение российской принадлежности судна и его гражданского статуса. Поэтому у Вашингтона «не могло быть сомнений» и «не было оснований говорить о плавании без флага или под ложным флагом».

Кроме того, МИД уточнил, что Россия не давала согласия на действия США и, наоборот, направляла официальный протест. Москва требовала «немедленно прекратить преследование» танкера «Маринера» и снять «неправомерные требования», которые американские власти предъявляли экипажу.

Призываем Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США допускают доставку экипажа «Маринеры» в страну для судебного разбирательства. По ее словам, команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».