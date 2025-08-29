День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 17:03

Юрист напомнила дачникам о штрафах за вырубку леса рядом с их участком

Юрист Тришина: за вырубку леса россиянам грозит крупный штраф и даже тюрьма

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей. В последнем случае предусмотрена уголовная ответственность, отметила эксперт.

За вырубку лесных деревьев полагается штраф — от двух до четырех тысяч рублей. При крупной вырубке, то есть если вы нарубили дров на 50 тысяч рублей — грозит уголовная ответственность — до 500 тысяч рублей штрафа, но могут привлечь к обязательным работам или даже посадить на срок до двух лет. За загрязнение лесов — от двух до 3,5 тысячи рублей, — сказала Тришина.

Юрист пояснила, что даже если ваш участок примыкает к лесу, не стоит рассматривать его как источник бесплатных дров, растений для своего сада или место для свалки мусора. Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто выводит в лес канализацию, добавила эксперт.

Ранее она сообщила, что на дачном участке запрещено избавляться от краснокнижных деревьев и кустарников. По словам Тришиной, если вы приобрели саженец других видов самостоятельно, следует сохранить чек и сделать фотофиксацию посадки, чтобы в будущем избежать неприятных последствий. А вот вырубать плодовые деревья допустимо без всяких условий, отметила эксперт.

дачи
дачники
вырубка
лес
наказания
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, почему вырос спрос на диплом психолога
Названы причины, которые превратили заправку в Дагестане в эпицентр взрыва
В Кремле раскрыли детали предстоящей встречи Путина и Си Цзиньпина
Что такое терроризм и почему он существует
Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам
Выросло число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Политолог раскрыл историческое значение саммита ШОС в Китае
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана
Путин станет главным гостем парада победы в Пекине
«Насильник» и школьница с топором: Маск вмешался в педофильский скандал
Стали известны основные темы обсуждения лидерами ШОС в Тяньцзине
Политолог разъяснил значение военного парада в Китае
Альпинист рассказал, какая опасность подстерегает на высоте 7 тысяч метров
Индексация зарплат с 1 сентября 2025-го: кому и сколько добавят?
В Кремле раскрыли график поездок Путина на начало сентября
Публицист Анатолий Несмиян пополнил перечень иноагентов
Самый лучший компот из яблок, груш и слив — рецепт на зиму
Тренды здорового питания обсудят на международном форуме БИОПРОМ-2025
«Должны нормально спать»: педагог оценила новые нормы дня школьников
Стало известно, что может заставить Запад пойти на компромисс с Россией
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.