Юрист напомнила дачникам о штрафах за вырубку леса рядом с их участком Юрист Тришина: за вырубку леса россиянам грозит крупный штраф и даже тюрьма

В России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу, заявила NEWS.ru юрист Московского союза садоводов Полина Тришина. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей. В последнем случае предусмотрена уголовная ответственность, отметила эксперт.

За вырубку лесных деревьев полагается штраф — от двух до четырех тысяч рублей. При крупной вырубке, то есть если вы нарубили дров на 50 тысяч рублей — грозит уголовная ответственность — до 500 тысяч рублей штрафа, но могут привлечь к обязательным работам или даже посадить на срок до двух лет. За загрязнение лесов — от двух до 3,5 тысячи рублей, — сказала Тришина.

Юрист пояснила, что даже если ваш участок примыкает к лесу, не стоит рассматривать его как источник бесплатных дров, растений для своего сада или место для свалки мусора. Отдельное наказание предусмотрено для тех, кто выводит в лес канализацию, добавила эксперт.

Ранее она сообщила, что на дачном участке запрещено избавляться от краснокнижных деревьев и кустарников. По словам Тришиной, если вы приобрели саженец других видов самостоятельно, следует сохранить чек и сделать фотофиксацию посадки, чтобы в будущем избежать неприятных последствий. А вот вырубать плодовые деревья допустимо без всяких условий, отметила эксперт.