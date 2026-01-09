Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 03:46

Мечта каждого дачника — пышная устойчивая клумба, которая быстро заполняет пространство ярким цветом, но при этом не превращается в сорняк. Превратить мечту в реальность поможет энотера миссурийская, или ослинник.

С ним вы получите цветочный ковер без агрессии и лишних хлопот. Этот многолетний цветок — настоящая находка для занятых садоводов. Он обладает удивительной скоростью роста, быстро образуя эффектные кустики или плотные куртины. При этом энотера не агрессивна, не расползается по участку бесконтрольно, а аккуратно разрастается в отведенном ей месте.

Ее крупные, похожие на чаши цветы солнечно-желтого цвета раскрываются в июне и цветут до морозов, создавая впечатление постоянного праздника. Главное преимущество энотеры — феноменальная неприхотливость и отличная реакция на смену погоды. Она засухоустойчива, не боится ни дождя, ни засухи.

Ранее сбыл назван цветок — мечта занятого дачника: посадил и забыл, а он все цветет и цветет.

Дарья Иванова
Д. Иванова
