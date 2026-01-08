Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:15

Выносливые сорта роз для создания арок и изгороди: хорошо зимуют и требуют минимального ухода

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы ищете выносливый сорт плетистой розы, чтобы быстро украсить садовую арку или создать пышную живую изгородь с минимальными хлопотами, обратите внимание на проверенные садоводами варианты.

Один из самых надежных — «Фламментанц» — классический сорт с ярко-красными цветами, который славится своей зимостойкостью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Он идеально подходит для сурового российского климата и способен переносить морозы до −29 °C. Для тех, кто предпочитает нежные оттенки и непрерывное цветение, отличным выбором станет «нью даун». Эта роза с ароматными розовыми цветами радует глаз с начала лета и обладает исключительной стойкостью.

Среди популярных неприхотливых сортов также выделяют «супер-Дороти», которая обильно покрывается махровыми розовыми цветами до самых морозов и не требует сложного укрытия на зиму, а также «Бобби Джеймс» — сорт, который способен за пару сезонов превратиться в густую ароматную стену с белыми соцветиями. Эти растения образуют мощные побеги, хорошо зимуют и требуют минимального ухода.

Ранее был назван цветок, который выстоит и в ураган, и под палящим солнцем.

Проверено редакцией
Читайте также
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Общество
Об этом советском чуде на кухне мечтала каждая хозяйка — был самый дорогой подарок: сегодня передают по наследству
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Общество
Никаких больше магазинных паштетов. Готовлю торт «Бархатные слои» — изысканно, просто и очень благородно
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Общество
Две ложки на таз — через 10 минут посеревшие вещи засияли как снег: ни капли отбеливателя
Пора начинать готовить рассаду: эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом
Общество
Пора начинать готовить рассаду: эти цветы необходимо посеять в феврале, чтобы они зацвели летом
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
Общество
Спатифиллум загрустил? Не выбрасывайте! Радикальная стрижка вернет «женское счастье» к жизни
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.