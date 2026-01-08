Выносливые сорта роз для создания арок и изгороди: хорошо зимуют и требуют минимального ухода

Выносливые сорта роз для создания арок и изгороди: хорошо зимуют и требуют минимального ухода

Если вы ищете выносливый сорт плетистой розы, чтобы быстро украсить садовую арку или создать пышную живую изгородь с минимальными хлопотами, обратите внимание на проверенные садоводами варианты.

Один из самых надежных — «Фламментанц» — классический сорт с ярко-красными цветами, который славится своей зимостойкостью, быстрым ростом и устойчивостью к болезням. Он идеально подходит для сурового российского климата и способен переносить морозы до −29 °C. Для тех, кто предпочитает нежные оттенки и непрерывное цветение, отличным выбором станет «нью даун». Эта роза с ароматными розовыми цветами радует глаз с начала лета и обладает исключительной стойкостью.

Среди популярных неприхотливых сортов также выделяют «супер-Дороти», которая обильно покрывается махровыми розовыми цветами до самых морозов и не требует сложного укрытия на зиму, а также «Бобби Джеймс» — сорт, который способен за пару сезонов превратиться в густую ароматную стену с белыми соцветиями. Эти растения образуют мощные побеги, хорошо зимуют и требуют минимального ухода.

Ранее был назван цветок, который выстоит и в ураган, и под палящим солнцем.