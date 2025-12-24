Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 03:46

Посадил — и никаких хлопот: этот цветок выстоит и в ураган, и под палящим солнцем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ваш сад может сиять красками даже в самых экстремальных погодных условиях. Для этого достаточно посадить диморфотеку, также известную как «капские ноготки» или «африканская ромашка».

Этот цветок родом из Южной Африки, где научился выживать в самых суровых условиях — выстоит и в ураган, и под палящим солнцем. Диморфотека не просто засухоустойчива, она светолюбива и не боится сильных ветров, продолжая цвести яркими ромашковидными цветами. Ее секрет — в крайней неприхотливости к почвам и способности переносить летний зной. При этом она очень проста в выращивании: семена можно сеять прямо в открытый грунт в начале мая, и через 8–9 недель вы получите цветущую клумбу.

Посадил — и никаких хлопот! Важно помнить лишь об одном ее «капризе»: как и многие южные растения, диморфотека очень чувствительна к избытку влаги и не любит затяжных дождей. Поэтому сажайте ее на самом солнечном, возвышенном и хорошо дренированном участке сада, где вода не застаивается.

Ранее был назван многолетник для дачников выходного дня: цветет пышным облаком без единой обрезки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
