Многолетник для дачников выходного дня: пышное облако цветов без единой обрезки

Существует цветок, который годами создает потрясающее зрелище, не требуя обрезки. Это флокс шиловидный — почвопокровный многолетник, образующий плотные куртины. Идеальный многолетник для дачников выходного дня.

С середины мая он буквально превращается в пышное облако нежных звездчатых цветов белого, розового, лилового или малинового оттенка без единой обрезки. Его секрет в исключительной выносливости и способности расти на одном месте много лет, стойко перенося морозы и засуху.

Достаточно лишь посадить его на солнечном месте с хорошо дренированной почвой, и каждую весну ваш сад будет окутан ярким, ароматным покрывалом, не требующим практически никаких усилий с вашей стороны. Это идеальное решение для эффектного и неутомимого в уходе сада.

