05 декабря 2025 в 15:15

Выдерживает палящее солнце и проливные дожди со шквалистым ветром: не многолетник, а сказка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот удивительный многолетник способен выдержать палящее солнце и 40-градусную жару, проливные дожди со шквалистым ветром, и даже кратковременные заморозки. И все это о лилейнике гибридном.

Его секрет — мощная корневая система, которая позволяет растению выживать в самых экстремальных условиях. Каждый цветок лилейника живет всего один день, но благодаря огромному количеству бутонов на одном цветоносе растение непрерывно цветет с июня по сентябрь.

Современные сорта поражают разнообразием — от миниатюрных кустиков до гигантов с цветами диаметром 15–20 см всех возможных расцветок. Лилейник абсолютно неприхотлив: он мирится с любой почвой, не требует регулярного полива и подкормок, быстро разрастается в пышные куртины, но при этом не агрессивен. Не многолетник, а сказка!

Ранее была названа лиана с большой скоростью роста: превратит скучный дачный забор в роскошную цветущую стену.

Проверено редакцией
