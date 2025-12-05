Россия и Азербайджан обсудили торговое сотрудничество и энергопроекты Мишустин и Асадов обсудили торговое сотрудничество России и Азербайджана

Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Али Асадовым, сообщила пресс-служба российского кабмина. Стороны обсудили проекты в энергетике и вопросы торгового сотрудничества.

Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность продвижения совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и других областях, — говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Москва прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, Россия «является стратегическим партнером Азербайджана», обе стороны «разделяют историю очень богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов». Амирбеков добавил, что новый импульс отношениям двух государств был дан во время встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

До этого представитель президента Азербайджана заявил, что в Баку рассчитывают на подписание мирного соглашения с Ереваном уже в следующем году. По его словам, стороны приблизились к официальному заключению мира после почти 30-летнего периода конфликта, текущий год войдет в историю как важный этап на этом пути.