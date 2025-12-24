Новый год-2026
24 декабря 2025 в 16:03

В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

Мишустин: правительство включило восемь лекарств в список жизненно необходимых

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов еще восемь наименований, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Он подчеркнул, что регулярное обновление списка направлено на обеспечение доступности необходимых медикаментов для граждан.

В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще 8, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований, — уточнил министр.

В обновленный список вошли капивасертиб, камрелизумаб, даролутамид, лорлатиниб, луспатерцепт, претоманид, пэгфилграстим и гофликицепт. Государство регулирует цены на лекарства, включенные в этот перечень, которые применяются для лечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Мишустин отметил, что большинство препаратов в списке – отечественного производства. Правительство планирует увеличить их долю до 90% в ближайшие пять лет, реализуя профильный национальный проект и Стратегию развития здравоохранения до 2030 года.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках. По его словам, такие препараты должны продаваться по фиксированной стоимости. Лидер отметил, что речь идет и о частных аптеках.

Михаил Мишустин
Правительство РФ
лекарства
медикаменты
