19 декабря 2025 в 16:01

Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках

Путин заявил, что льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам

Льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам, сказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства уточнил, что речь идет и о частных аптеках.

Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, — поделился Путин.

Президент добавил, что за этим нужно будет следить соответствующим контрольным органам Минздрава и другим организациям. Прямая линия с президентом проходит в Гостином Дворе при участии российских и иностранных журналистов. Одновременно Путин отвечает на вопросы граждан в прямом эфире.

Ранее президент назвал регулирование цен на рынке государственными органами очень опасной историей. Путин дал такой ответ на вопрос о доступной рыбе в ходе пресс-конференции. Российский лидер отметил, что есть сферы, где такое регулирование необходимо, приведя в пример жизненно важные лекарства.

