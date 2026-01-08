Атака США на Венесуэлу
Туристка умерла после лечения сиропом от кашля

Туристка из Греции умерла в Панаме после лечения сиропом от кашля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гражданка Греции умерла во время поездки в Панаму, передает New Greek TV. Она вместе с супругом путешествовала в составе туристической группы, состоявшей из 26 человек. Во время поездки у женщины начались головная боль и сильный кашель. Консультация у врача не принесла ясности — медик просто выписал ей сироп от кашля.

На следующий день женщина отказалась от экскурсии и осталась в отеле, а ее муж отправился осматривать достопримечательности с группой. Вернувшись в отель, он обнаружил на теле супруги многочисленные волдыри. Через день женщина скончалась в одной из больниц Панамы.

Другие путешественники из группы рассказали, что такой исход «неизвестной болезни» стал для всех неожиданностью. Всем казалось, что женщина чувствует себя нормально, а легкое недомогание скоро пройдет. В группе было несколько врачей, но даже они не увидели серьезных оснований для каких-либо экстренных мер.

Супруг, потерявший жену, немедленно решил вернуться в Грецию. Его обратный рейс проходил через Париж. В аэропорту мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. У него поднялась высокая температура, а его нынешнее состояние оценивается как критическое. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Стамбуле трое немецких туристов, включая двоих несовершеннолетних, погибли из-за отравления едой. Жертвами стали мать и ее дети, которые съели популярные уличные блюда — мидии с рисом и картофель кумпир. Отец семейства выжил, однако его состояние оценивалось как тяжелое. Все четверо членов семьи почувствовали резкое недомогание в ночь на 12 ноября. Их госпитализировали с симптомами острого отравления. После этого правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

