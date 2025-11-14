«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции

Из-за отравления популярными уличными блюдами — мидиями с рисом и картофельным кумпиром — в Стамбуле скончались трое граждан Германии, сообщил телеканал NTV. Жертвами стали двое детей и их мать, а отец семейства в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, семья из четырех человек почувствовала недомогание в ночь на 12 ноября и была госпитализирована с симптомами острого отравления, говорится в материале. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее следственное управление СК РФ по Республике Дагестан сообщило о массовом отравлении в Махачкале. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились несколько человек, включая детей, с симптомами пищевой интоксикации. Предварительная информация указывает, что все пострадавшие посещали одно заведение общественного питания.

Кроме того, региональное управление Роспотребнадзора сообщило о массовой вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии, приведшей к госпитализации 43 человек, включая 18 детей. По информации ведомства, распространение заболевания связано с употреблением готовой пищевой продукции, произведенной местным предприятием.