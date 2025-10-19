Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением

Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением Массовое отравление 25 взрослых и 18 детей зарегистрировано в Бурятии

В Бурятии зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой госпитализированы 43 человека, включая 18 детей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, заболевание связано с употреблением готовой пищевой продукции местного производителя, пишет ТАСС.

На текущий момент зарегистрировано 43 случая заболевания, в том числе 18 среди детей. Больные госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, — указано в сообщении.

Заболевшие приобретали продукты компании «Восток» в магазинах торговой сети «Николаевский». В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарных норм деятельность предприятия и реализация его продукции были приостановлены.

Специалисты Роспотребнадзора проводят комплексное эпидемиологическое расследование, взяты пробы пищевой продукции, готовых блюд, смывов с поверхностей и биологические образцы персонала. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации очага инфекции.

Ранее сообщалось, что в школе «Созвездие» в Арзамасе зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели восемь учеников, четверо из которых были госпитализированы. По факту ситуации прокуратура начала проверку.