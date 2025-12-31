На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка уровня М7.1 зафиксирована на Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ее пик был зарегистрирован в 16:51 мск, но сейчас активность начинает снижаться. Всего 31 декабря произошло девять солнечных вспышек.

Накануне яркие световые столбы заметили в небе над Кемерово. Редкое природное явление возникло из-за крепкого мороза. Световые столбы появляются, когда свет отражается от кристаллов льда. Сами они при этом выглядит ровными и узкими, а внешне напоминают ледяные иглы.

До этого ученые посчитали, что вероятность полярных сияний в Москве в ближайшие дни составляет около 20%. При этом больше шансов увидеть природное явление на севере и северо-западе России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год приблизился к рекордам 20-летней давности.