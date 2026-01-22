Раскрыты планы НАТО на Арктику Адмирал НАТО Драгоне объявил о подготовке учений в Арктике

НАТО планирует провести учения и проявлять «другую активность» в Арктике, заявил глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам заседания начальников Генштабов. По его словам, мероприятия планируются в ближайшие месяцы. Трансляцию события вел официальный сайт организации.

Мы, безусловно, обсуждали Арктику. Учения и другая активность НАТО в Арктике готовятся в ближайшие месяцы, — сообщил Драгоне.

Ранее в Британии заявили, что американские военные недостаточно подготовлены для самостоятельных операций в Арктике. Их навыки действий в условиях холода уступают возможностям североевропейских союзников по НАТО. По информации источника, слабости подразделений США проявились на учениях НАТО Joint Viking, прошедших в марте 2025 года на севере Норвегии.

До этого премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для Североатлантического альянса. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний Соединенных Штатов на Гренландию.