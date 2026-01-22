В Британии оценили подготовку военных США для проведения операций в Арктике

Американские военные недостаточно подготовлены для самостоятельных операций в Арктике, сообщает британская газета The Times со ссылкой на источник. Их навыки действий в условиях холода уступают возможностям североевропейских союзников по НАТО.

По информации издания, слабости американских подразделений проявились на учениях НАТО Joint Viking, прошедших в марте 2025 года на севере Норвегии. Источник утверждает, что организаторам пришлось просить финских резервистов, исполнявших роль условного противника, «поддаваться» американцам.

Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них, — отмечено в публикации.

Кроме того, издание указывает на зависимость США от Финляндии в критически важной для Арктики сфере — строительстве ледоколов. Источник газеты резюмирует, что если президент Дональд Трамп действительно хочет усилить позиции в регионе, то ему не стоит раздражать своих ключевых арктических союзников, обладающих необходимым опытом и технологиями.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о серьезном вызове для НАТО. К такому выводу он пришел, обсуждая ситуацию вокруг Арктики и притязаний США на Гренландию.