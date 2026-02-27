Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину

Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину Telegraph: британские и французские военные подготовились к отправке на Украину

Британские и французские десантники завершили подготовку к возможной отправке на Украину, передает Telegraph. По информации издания, военнослужащие провели заключительные учения в Бретани.

В маневрах участвовали более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Британии и французской 11-й воздушно-десантной бригады. Отмечается, что десантники отрабатывали сценарий высадки на украинскую территорию в рамках возможной миротворческой миссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила: Вооруженные силы России будут рассматривать любые иностранные воинские контингенты на Украине как свою законную цель. Так она прокомментировала подготовку Великобритании к возможной отправке штаба численностью 70 человек на украинскую территорию.

До этого британские СМИ сообщили, что все больше стран — участниц «коалиции желающих» в частном порядке признают: их планы по отправке «миротворцев» на Украину напрямую зависят от позиции Москвы. По данным источников, это ставит под угрозу англо-французскую инициативу.