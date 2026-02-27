Зимняя Олимпиада — 2026
Дмитриев нашел связь Клинтон с Эпштейном

Дмитриев доказал по письмам ложность заявлений Клинтон о встречах с Эпштейном

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X письмо из архива по делу финансиста Джеффри Эпштейна, в котором тот обсуждает организацию тайных встреч с госсекретарем Хиллари Клинтон и и Ротшильдами. Он также добавил фото с заседания, где она под присягой отрицает встречи с преступником.

В доказательство Дмитриев опубликовал «письмо дня» из файлов по делу Эпштейна. Финансист в переписке подчеркивает, что встречи с Хиллари трудно организовать скрытно.

Ранее стало известно, что женщины в купальниках, попавшие на фото с британским физиком Стивеном Хокингом из досье Эпштейна, были сиделками ученого. Снимок обнаружили среди документов, обнародованных Минюстом США в рамках расследования по делу финансиста.

До этого сообщалось, что некоторые архивные материалы Минобороны Великобритании о перелетах финансиста оказались утрачены из-за планового уничтожения документов по истечении срока хранения. Скандал разгорелся на фоне сведений о том, что экс-принц Эндрю, брат короля Карла III, мог использовать военные самолеты для встреч с Эпштейном.

