В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна

Часть архивных данных Министерства обороны Великобритании, касающихся перелетов финансиста Джеффри Эпштейна была утеряна, сообщает The Times. Информация исчезла из-за политики регулярного уничтожения документов по истечении срока хранения.

Скандал разгорелся на фоне сообщений о том, что брат короля Карла III, принц Эндрю, мог использовать британские военные борты для встреч с финансистом. Три месяца назад лондонская полиция возобновила расследование по делу о торговле людьми, связанному с Эпштейном, однако детективов сразу предупредили: часть доказательств уже уничтожена.

Издание отметило, что данные о некоторых рейсах хранятся десятилетиями. Однако королевские ВВС оставляют полетные списки пассажиров не более трех месяцев, после чего они уничтожаются.

Политика утилизации данных существенно осложнит работу следствия, резюмировали журналисты. Правоохранителям будет крайне сложно идентифицировать лиц из окружения Эпштейна, посещавших Великобританию, и точно установить даты их визитов. Примечательно, что в стране списки пассажиров коммерческих авиалиний сохраняются значительно дольше — до семи лет.

На прошлой неделе принц Эндрю, брат короля Карла III, был задержан полицией по делу о связях с осужденным финансистом. Ему вменяют злоупотребления на государственной службе и передачу секретных документов.