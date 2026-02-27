Пакистан объявил открытую войну афганским талибам

Пакистан объявил открытую войну правительству талибов в Афганистане, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф в соцсети X. Он подчеркнул, что военные хорошо знают ситуацию в регионе.

Асиф обвинил талибов в превращении Афганистана в колонию Индии. По его словам, они собрали террористов со всего мира и стали экспортировать террор, превратившись в марионеток Индии.

Ранее сообщалось, что афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на границе двух государств.

До этого на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане. Отмечается, что атака пришлась по провинции Нангархар. По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов. Другие подробности проведенной операции пока не раскрываются.