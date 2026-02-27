Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 05:12

Пакистан объявил открытую войну афганским талибам

Министр обороны Пакистана Асиф объявил открытую войну афганским талибам

Подписывайтесь на нас в MAX

Пакистан объявил открытую войну правительству талибов в Афганистане, заявил министр обороны страны Хаваджа Асиф в соцсети X. Он подчеркнул, что военные хорошо знают ситуацию в регионе.

Асиф обвинил талибов в превращении Афганистана в колонию Индии. По его словам, они собрали террористов со всего мира и стали экспортировать террор, превратившись в марионеток Индии.

Ранее сообщалось, что афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на границе двух государств.

До этого на пакистано-афганской границе произошли вооруженные столкновения между пограничниками двух стран. Бой завязался в районе Назьян провинции Нангархар, однако позже ситуация нормализовалась. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане. Отмечается, что атака пришлась по провинции Нангархар. По сообщению собеседников телеканала, в результате авиаудара был уничтожен крупный склад боеприпасов. Другие подробности проведенной операции пока не раскрываются.

Афганистан
войны
Пакистан
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-сотрудник СБУ обвинил Зеленскую в отправке детей на остров Эпштейна
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 февраля
Врач раскрыла, можно ли обратить вспять цирроз печени
Марочко раскрыл, чем заняты российские силы под Харьковом
Пакистан объявил открытую войну афганским талибам
Байден впервые за долгое время появится на публике
Получите — распишитесь: в ВСУ уродуют тела сослуживцев и отправляют родным
Раскрыто, что Зеленский задумал по поводу СБУ
Удар по Кабулу, сотни жертв: что проиходит между Пакистаном и Афганистаном
В Пулково задержали десятки рейсов в разные города
Россия впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле
Раскрыты потери Афганистана в ходе конфликта с Пакистаном
В Приамурье ввели карантин из-за дикого зверя с бешенством
Преподаватель развеяла расхожее заблуждение о пробном ЕГЭ
У экс-депутата Госдумы арестовали имущество на десятки млрд рублей
Звезду «Трансформеров» обязали вылечиться от зависимостей из-за драки
Британия и Франция завершили подготовку десантников к отправке на Украину
Система пошла вразнос. Верховный суд против Трампа: импичмент не за горами?
Дмитриев нашел связь Клинтон с Эпштейном
Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.