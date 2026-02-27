Врач раскрыла, можно ли обратить вспять цирроз печени Врач Сластен: цирроз печени можно только замедлить, но не обратить вспять

Цирроз печени нельзя полностью излечить, но можно замедлить его прогрессирование, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен. При этом, по ее словам, на заключительных этапах заболевания необходима трансплантация органа.

Полностью обратить сформировавшийся цирроз невозможно, поскольку рубцовая ткань не исчезает. Тем не менее при выявлении заболевания на компенсированной стадии и устранении причины можно существенно замедлить прогрессирование и частично восстановить функции печени. Отказ от алкоголя, лечение вирусных инфекций, снижение массы тела, контроль обменных нарушений позволяют стабилизировать состояние. На терминальных стадиях рассматривается вопрос трансплантации печени, — пояснила Сластен.

Она подчеркнула, что при циррозе печени следует придерживаться сбалансированной диеты с достаточным количеством белка. Врач также порекомендовала ограничивать потребление соли при склонности к асциту. Кроме того, по словам Сластен, важно избегать самовольного приема медикаментов и регулярно посещать специалиста.

Ранее терапевт Дарья Умрик заявила, что пациенту с циррозом печени, который страдает алкогольной зависимостью, может быть сделана трансплантация органа, если он полностью откажется от спиртного на полгода. По ее словам, болезнь может возникнуть и без злоупотребления алкоголем.