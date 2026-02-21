Зимняя Олимпиада — 2026
Сытные блины на Масленицу. Превращаю печень в нежную начинку — воздушная, однородная и без неприятного привкуса

Фото: D-NEWS.ru
Когда классические начинки для блинов надоели, эта печеночная масса становится настоящей палочкой-выручалочкой. Она сытная, ароматная и прекрасно сочетается со сметаной.

Для начинки беру 500 граммов говяжьей или куриной печени, тщательно промываю, удаляю пленки и протоки. Нарезаю печень на кусочки и заливаю на 30–40 минут молоком или сливками — это уберет возможную горечь. Пока печень вымачивается, одну крупную луковицу и одну морковь мелко нарезаю (лук — кубиком, морковь трем на терке). На сковороде с разогретым растительным маслом обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и пассерую до мягкости. Отмоченную печень обсушиваю бумажным полотенцем, добавляю к овощам и обжариваю на сильном огне 4-5 минут, постоянно помешивая, до изменения цвета. Затем вливаю в сковороду 3-4 столовые ложки воды или бульона, уменьшаю огонь, накрываю крышкой и тушу около 10–15 минут до полной готовности печени. В конце солю, перчу по вкусу, добавляю щепотку молотого мускатного ореха для аромата. Даю массе немного остыть, затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю 50–70 граммов мягкого сливочного масла и измельчаю до состояния однородного нежного паштета. При необходимости можно добавить еще масла для большей пластичности. Начинка готова. Ее можно намазывать на теплые блины и заворачивать их рулетом или трубочкой.

