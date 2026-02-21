Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 10:35

«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание

Комбат ВСУ: украинцы стыдятся служить, а не уклоняться

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В настоящее время украинцы считают постыдным быть в рядах украинских войск, а не скрываться от мобилизации, рассказал британской газете Times командир батальона ВСУ. Он подчеркнул, что в нынешних реалиях врагом является не Россия.

Нас погубит не российская армия, а люди [в нашей стране]. Сейчас уже считается постыдным быть в армии, а не скрываться. Некоторые начинают говорить, что их враг — не Россия, а те, кто забирает их в [украинскую] армию, — заявил он.

Ранее стало известно, что наемник из Бразилии, служивший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб из-за издевательств командования. Источник в российских силовых структурах рассказал, что иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного. Он добавил, что произошло это в Харьковской области.

До этого бывший главком ВСУ Валерий Залужный сравнивал подготовку Украины к конфликту с Россией с боем любителя против боксера Майка Тайсона. Его «бесило», что президент Украины Владимир Зеленский не вводил военное положение — это мешало перебросить войска и подготовить армию.

