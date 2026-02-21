Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 11:19

Скорая помощь приехала к легендарной актрисе Немоляевой

РЕН ТВ: Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем

Светлана Немоляева Светлана Немоляева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Светлана Немоляева была вынуждены вызвать бригаду скорой помощи к себе в московскую квартиру, передает РЕН ТВ. Причиной, по данным телеканала, стали боли в сердце.

Источник утверждает, что у Немоляевой произошло нарушение ритма сердца. Ей оказали помощь и оставили дома, так как жизни актрисы ничего не угрожало.

Накануне стало известно о смерти актера Московского театрального центра «Вишневый сад» Дениса Кравцова. Артист, известный по сериалам «Глухарь» и «Час Волкова», скончался на 44-м году жизни. В афише театра на 22 и 23 февраля значились три спектакля с его участием: детский «Аладдин», «Пеппи Длинныйчулок», а также постановка «Так и будет». Позже стало известно, что в день своей смерти артист был экстренно госпитализирован.

Тем временем певец Влад Топалов в рамках шоу «Пожалуйста, не рассказывай» вспомнил, как мучился в судорогах на Бали после сильного отравления, а его супруга Регина Тодоренко в это время начала снимать все на камеру. По словам исполнителя, ему стало плохо после фирменного местного блюда — ухи со сметаной.

Светлана Немоляева
актеры
культура
врачи
