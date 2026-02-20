Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 21:06

Умер актер из «Глухаря»

Актер Денис Кравцов скончался на 44-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Умер актер Московского театрального центра «Вишневый сад» Денис Кравцов, сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Артист, известный по сериалам «Глухарь» и «Час Волкова», скончался на 44-м году жизни.

Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи «Вишневого сада» остановилось на 44-м году жизни. <…> Денис был не просто артистом, он был частью нашей души, частью каждого спектакля, частью закулисной жизни, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.

До этого в возрасте 33 лет умер актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль.

Ранее скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

актеры
умершие
Россия
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Появились подробности смерти актера из «Глухаря»
Стало известно о звонке Байдена Путину из-за Украины
Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады
SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой
Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине
В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram
«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis
Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду
Умер актер из «Глухаря»
Директора нижегородского института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.