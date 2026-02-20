Умер актер из «Глухаря» Актер Денис Кравцов скончался на 44-м году жизни

Умер актер Московского театрального центра «Вишневый сад» Денис Кравцов, сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Артист, известный по сериалам «Глухарь» и «Час Волкова», скончался на 44-м году жизни.

Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи «Вишневого сада» остановилось на 44-м году жизни. <…> Денис был не просто артистом, он был частью нашей души, частью каждого спектакля, частью закулисной жизни, — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.

До этого в возрасте 33 лет умер актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль.

Ранее скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.