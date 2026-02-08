Зимняя Олимпиада — 2026
Экранная возлюбленная Вячеслава Тихонова умерла после тяжелой болезни

Умерла звезда фильма «Майские звезды» Яна Брейхова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова, сообщает iDNES.cz. По предварительной информации, в последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Смерть актрисы подтвердила ее дочь Тереза ​​Бродска, которая попросила общественность и СМИ уважать ее частную жизнь, — говорится в сообщении.

Брейхова начала сниматься в кино в 1953 году, дебютировав в детстве в фильме «Свинцовый хлеб». Она сыграла в картинах «Высший принцип», «Барон Мюнхгаузен» и «Ночь невесты». С 1970-х годов Брейхова работала преимущественно в театре. В 2004 году она была награждена медалью «За заслуги» II степени, а в 2010 году получила премию «Чешский лев» за вклад в киноискусство.

Ранее не стало актера театра и кино Валерия Смородина. Ему было 65 лет. Буквально перед смертью Смородин отыграл спектакль. С 1990 года артист работал в Калужском областном драматическом театре. Зрителю он запомнился по картинам «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Редкая птица».

