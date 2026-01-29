Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 18:37

Умер актер из сериала «Морские дьяволы»

Скончался актер из сериала «Морские дьяволы» Смородин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не стало актера театра и кино Валерия Смородина, сообщает пресс-служба Калужского областного драматического театра. Ему было 65 лет. В театре рассказали, что перед смертью Смородин отыграл спектакль.

Вчера фотокамера запечатлела заслуженного артиста Калужской области Валерия Смородина на сцене родного театра. Роль интригана князя Василия Шуйского в драме Александра Пушкина «Борис Годунов». <…> После спектакля его не стало, — сообщили в театре.

Смородин родился 9 января 1961 года в Камне-на-Оби. Окончил факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных. С 1990 года работал в Калужском областном драматическом театре. Зрителю он запомнился по картинам «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым», «Редкая птица».

Ранее в Казахстане после тяжелой болезни скончался известный актер и заслуженный деятель республики Анатолий Креженчуков. Ему было 74 года. Креженчуков начал свою карьеру в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы. Его дебютной ролью на сцене стал Кузьма Балясников в спектакле «Сказки старого Арбата».

