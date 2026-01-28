Звезда сериалов «Ликвидатор» и «Застава» умер на 75-м году жизни Ушел из жизни актер сериалов «Ликвидатор» и «Застава» Креженчуков

В Казахстане после тяжелой болезни скончался известный актер и заслуженный деятель республики Анатолий Креженчуков. Ему было 74 года, сообщил Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова в Алма-Ате.

Горькая весть пришла сегодня — умер старейшина нашего театра, заслуженный деятель РК Анатолий Креженчуков. Артист давно и тяжело болел, но мы до последней минуты надеялись, что внутренние резервы, природное жизнелюбие помогут побороть недуг. Увы, человеческие возможности не безграничны, — отметили там.

В театре, который был творческим домом для Креженчукова на протяжении десятилетий, выражаются соболезнования родным и близким актера. Информация о дате и времени прощания с артистом будет объявлена дополнительно.

Креженчуков начал свою карьеру в 1973 году после окончания Института искусств имени Курмангазы. Его дебютной ролью на сцене стал Кузьма Балясников в спектакле «Сказки старого Арбата». За более чем 40 лет служения театру он создал свыше 100 ярких образов в классических и современных постановках. Среди его знаковых работ — Дон Хуан, доктор Макаров, Городулин, Симеонов-Пищик и Городничий.

Помимо театра, актер также снимался в кино, отметившись участием в первом телесериале современного Казахстана под названием «Перекресток». Широкой аудитории он был известен по роли в сериале «Застава», а также по участию в проектах «Граница», «Ликвидатор» и ряде других фильмов и сериалов.

