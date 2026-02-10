Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:22

Скончался актер фильма «Как есть жареных червяков»

На 34-м году жизни скончался актер Блейк Гарретт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков», ушел из жизни в возрасте 33 лет, передает TMZ. Пока не выяснена точная причина смерти, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По информации издания, перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль. В больнице у него диагностировали опоясывающий герпес, который, как предполагается, стал источником мучительных ощущений. Вероятно, именно из-за этих болей Блейк решил начать лечение самостоятельно, что привело к печальному исходу.

Актер начал карьеру в пять лет, когда тетя устроила ему прослушивание на сериал ABC «Женатые не умирают». В 2006 году он стал известен благодаря участию в проекте по книге «Как есть жареных червяков». В 2007 году на 28-й премии Young Artist Awards Гарретт и его команда получили награду за лучший актерский состав.

Ранее актер Игорь Гузун, прославившийся ролями, в том числе неоднократным воплощением образа Иосифа Сталина в кино, ушел из жизни в возрасте 65 лет. Смерть наступила 6 февраля, однако причина не уточняется. Гузун родился в Кишиневе и за свою карьеру снялся почти в 90 фильмах и сериалах, среди которых «Елки-10», «Прабабушка легкого поведения. Начало», «Домашний арест» и экранизация романа «Мастер и Маргарита».

актеры
США
смерти
болезни
