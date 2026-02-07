Восемь раз сыгравший Сталина актер умер на 66-м году жизни

Восемь раз сыгравший Сталина актер умер на 66-м году жизни Многократно игравший Сталина актер Игорь Гузун умер в возрасте 65 лет

Актер Игорь Гузун, который неоднократно играл лидера СССР Иосифа Сталина в разных фильмах, ушел из жизни в возрасте 65 лет, сообщает портал «Кинотеатр.ру». Смерть наступила 6 февраля. Что стало причиной кончины актера, не уточняется.

Гузун Игорь Георгиевич. 30 мая 1960 — 6 февраля 2026, — говорится в карточке артиста.

Игорь Гузун, родившийся в Кишиневе, был не только актером, но также сценаристом, продюсером и художником-постановщиком. Он окончил педагогический институт и даже работал школьным учителем рисования, прежде чем начать карьеру в кино. За свою жизнь он снялся почти в 90 фильмах и сериалах. Зрителям он запомнился по ролям в новогодних «Елках-10», комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало», сериале «Домашний арест» и экранизации романа «Мастер и Маргарита».

Кроме того, артист восемь раз исполнял роль Сталина. Он воплотил образ лидера СССР в таких картинах, как «Дипломатическая ситуация», «Дом образцового содержания», «Приключения мага» а также в документальном проекте «Покер 45. Сталин, Черчилль, Рузвельт».

Ранее стало известно о смерти прапраправнука Александра Пушкина Вячеслава Гуцко. Он был представителем пятого поколения потомков классика и более 50 лет проработал конструктором на заводе имени Лихачева, многие годы сотрудничая с музеем.