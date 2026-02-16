Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 22:42

Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда

Роберт Дюваль Роберт Дюваль Фото: JOSE LUIS CUESTA/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.

За свою карьеру Дюваль семь раз номинировался на премию «Оскар» и получил заветную статуэтку в 1983 году за главную роль в фильме «Нежное милосердие». Коллеги и критики называли его актером высочайшей пробы, который умел быть одинаково убедительным в ролях второго плана и в центре внимания.

Мировую славу Дювалю принесли образ консильери Тома Хейгена в дилогии «Крестный отец» и полковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня». Фраза его героя о «запахе напалма по утрам» навсегда вошла в историю кинематографа.

Карьера Дюваля началась в конце 1950-х годов. Среди его партнеров по съемочной площадке были Марлон Брандо, Аль Пачино и другие легенды Голливуда. Он работал с такими режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидни Поллак.

Сам актер не любил делить роли на главные и второстепенные, называя себя «ремесленником, который просто делает свою работу честно».

Помимо двух «Оскаров» копилка наград Дюваля включает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и четыре «Золотых глобуса». В 2018 году он получил свою звезду на голливудской «Аллее славы», а его имя навсегда вписано в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

Еще одной яркой страницей в фильмографии актера стала роль Иосифа Сталина в телефильме «Сталин» 1992 года. За эту сложную драматическую работу, потребовавшую полного перевоплощения, Дюваль также был удостоен «Золотого глобуса» и прайм-таймовой премии «Эмми».

Кадры с легендарным актером Голливуда — в фотогалерее NEWS.ru.

Джулия Ормонд в роли Нади Аллилуевой и Роберт Дюваль в роли Иосифа Сталина в фильме «Сталин»
Джулия Ормонд в роли Нади Аллилуевой и Роберт Дюваль в роли Иосифа Сталина в фильме «Сталин»
Фото: Home Box Office (HBO)/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Адольфа Эйхмана в фильме « Человек, захвативший Эйхмана»
Роберт Дюваль в роли Адольфа Эйхмана в фильме « Человек, захвативший Эйхмана»
Фото: Butcher's Run Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Джон Траволта, Роберт Дюваль
Джон Траволта, Роберт Дюваль
Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press
Роберт Дюваль, Ширли Маклейн на 56-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»
Роберт Дюваль, Ширли Маклейн на 56-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AMPAS/imago stock&people/Global Look Press
Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Фото: Роберт Дюваль в фильме «Вторичные львы»
Патти Дьюк Астин и Роберт Дюваль, примерно 1980-е годы
Патти Дьюк Астин и Роберт Дюваль, примерно 1980-е годы
Фото: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/Global Look Press
Кевин Костнер, Роберт Дюваль, Диего Луна. В фильме «Открытый простор»
Кевин Костнер, Роберт Дюваль, Диего Луна. В фильме «Открытый простор»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Джон Хенниган и Роберт Дюваль в фильме «Счастливчик»
Джон Хенниган и Роберт Дюваль в фильме «Счастливчик»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Джина Роуленд, Роберт Дюваль в фильме «Есть о чём поговорить»
Джина Роуленд, Роберт Дюваль в фильме «Есть о чём поговорить»
Фото: KPA/Global Look Press
Марк Уолберг и Роберт Дюваль в фильме «Мы владеем ночью»
Марк Уолберг и Роберт Дюваль в фильме «Мы владеем ночью»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Феликса Буша.
Роберт Дюваль в роли Феликса Буша.
Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press
Билли Боб Торнтон, Роберт Дюваль, Джеймс Каан и Энди Гарсия во время церемонии в память о Роберте Дювале, на которой перед всемирно известным Китайским театром Граумана 5 января 2010 года в Лос-Анджелесе были установлены отпечатки его рук и ног в цементе
Билли Боб Торнтон, Роберт Дюваль, Джеймс Каан и Энди Гарсия во время церемонии в память о Роберте Дювале, на которой перед всемирно известным Китайским театром Граумана 5 января 2010 года в Лос-Анджелесе были установлены отпечатки его рук и ног в цементе
Фото: mg2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль и его жена Лусиана Педраза
Роберт Дюваль и его жена Лусиана Педраза
Фото: Zou Zheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Джозефа Палмера в фильме «Судья»
Роберт Дюваль в роли Джозефа Палмера в фильме «Судья»
Фото: Big Kids Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

фильмы
крестный отец
актеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владикавказе 17-летний юноша подозревается в убийстве сестры
В Самаре на младенца в коляске рухнула наледь с крыши
Антикоррупционный суд оставил бывшего министра Украины в СИЗО
Украина перекрывает вентиль. Почему газ из РФ не доходит до Европы
Директора спортцентра в ХМАО задержали после гибели ребенка
Сочинское небо закрыли до особого распоряжения
Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда
«Ни еды, ни воды»: стало известно, как ВСУ бросили солдат под Цветковом
Японский дед украл унитаз и полгода смывал улики
В центре Парижа появились свастика и призывы к убийству
Разрыв с матерью и дочерью, операция, слова об СВО: как живет Волочкова
«Император человечества». Трамп планирует захватить мир с помощью нефти
На пляж в Британии выбросило тысячи необычных моллюсков
Мурашко сообщил о новой функции в MAX для работающих россиян
Кадыров назвал условие выдвижения своей кандидатуры на выборах главы Чечни
Умер легендарный актер из «Крестного отца»
Стало известно, когда российская делегация прилетит на переговоры в Женеву
Российское «Торнадо» накрыло элитный отряд Буданова
Театр Кадышевой задолжал миллионы рублей и получил иск в суд
Названы пять роковых ошибок российских вкладчиков
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.