Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда
Роберт Дюваль
Фото: JOSE LUIS CUESTA/Global Look Press
Американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.
За свою карьеру Дюваль семь раз номинировался на премию «Оскар» и получил заветную статуэтку в 1983 году за главную роль в фильме «Нежное милосердие». Коллеги и критики называли его актером высочайшей пробы, который умел быть одинаково убедительным в ролях второго плана и в центре внимания.
Мировую славу Дювалю принесли образ консильери Тома Хейгена в дилогии «Крестный отец» и полковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня». Фраза его героя о «запахе напалма по утрам» навсегда вошла в историю кинематографа.
Карьера Дюваля началась в конце 1950-х годов. Среди его партнеров по съемочной площадке были Марлон Брандо, Аль Пачино и другие легенды Голливуда. Он работал с такими режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидни Поллак.
Сам актер не любил делить роли на главные и второстепенные, называя себя «ремесленником, который просто делает свою работу честно».
Помимо двух «Оскаров» копилка наград Дюваля включает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и четыре «Золотых глобуса». В 2018 году он получил свою звезду на голливудской «Аллее славы», а его имя навсегда вписано в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.
Еще одной яркой страницей в фильмографии актера стала роль Иосифа Сталина в телефильме «Сталин» 1992 года. За эту сложную драматическую работу, потребовавшую полного перевоплощения, Дюваль также был удостоен «Золотого глобуса» и прайм-таймовой премии «Эмми».
Кадры с легендарным актером Голливуда — в фотогалерее NEWS.ru.
Джулия Ормонд в роли Нади Аллилуевой и Роберт Дюваль в роли Иосифа Сталина в фильме «Сталин»
Фото: Home Box Office (HBO)/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Адольфа Эйхмана в фильме « Человек, захвативший Эйхмана»
Фото: Butcher's Run Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Джон Траволта, Роберт Дюваль
Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press
Роберт Дюваль, Ширли Маклейн на 56-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар»
Фото: AMPAS/imago stock&people/Global Look Press
Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Фото: Роберт Дюваль в фильме «Вторичные львы»
Патти Дьюк Астин и Роберт Дюваль, примерно 1980-е годы
Фото: IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch/Global Look Press
Кевин Костнер, Роберт Дюваль, Диего Луна. В фильме «Открытый простор»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Джон Хенниган и Роберт Дюваль в фильме «Счастливчик»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Джина Роуленд, Роберт Дюваль в фильме «Есть о чём поговорить»
Фото: KPA/Global Look Press
Марк Уолберг и Роберт Дюваль в фильме «Мы владеем ночью»
Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Феликса Буша.
Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press
Билли Боб Торнтон, Роберт Дюваль, Джеймс Каан и Энди Гарсия во время церемонии в память о Роберте Дювале, на которой перед всемирно известным Китайским театром Граумана 5 января 2010 года в Лос-Анджелесе были установлены отпечатки его рук и ног в цементе
Фото: mg2/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль и его жена Лусиана Педраза
Фото: Zou Zheng/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роберт Дюваль в роли Джозефа Палмера в фильме «Судья»
Фото: Big Kids Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press