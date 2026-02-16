Умер легендарный актер из «Крестного отца» Дюваль: фото звезды Голливуда

Американский актер Роберт Дюваль, известный по ролям в «Крестном отце» и «Апокалипсисе сегодня», скончался на 96-м году жизни. Его жена Лучиана Дюваль сообщила, что мужчина умер у себя дома.

За свою карьеру Дюваль семь раз номинировался на премию «Оскар» и получил заветную статуэтку в 1983 году за главную роль в фильме «Нежное милосердие». Коллеги и критики называли его актером высочайшей пробы, который умел быть одинаково убедительным в ролях второго плана и в центре внимания.

Мировую славу Дювалю принесли образ консильери Тома Хейгена в дилогии «Крестный отец» и полковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня». Фраза его героя о «запахе напалма по утрам» навсегда вошла в историю кинематографа.

Карьера Дюваля началась в конце 1950-х годов. Среди его партнеров по съемочной площадке были Марлон Брандо, Аль Пачино и другие легенды Голливуда. Он работал с такими режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола и Сидни Поллак.

Сам актер не любил делить роли на главные и второстепенные, называя себя «ремесленником, который просто делает свою работу честно».

Помимо двух «Оскаров» копилка наград Дюваля включает «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и четыре «Золотых глобуса». В 2018 году он получил свою звезду на голливудской «Аллее славы», а его имя навсегда вписано в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

Еще одной яркой страницей в фильмографии актера стала роль Иосифа Сталина в телефильме «Сталин» 1992 года. За эту сложную драматическую работу, потребовавшую полного перевоплощения, Дюваль также был удостоен «Золотого глобуса» и прайм-таймовой премии «Эмми».

Кадры с легендарным актером Голливуда — в фотогалерее NEWS.ru.