«Симпатичный и кучерявый»: Сафронов о смерти крестного отца Овечкина

Тренер Александр Филиппов занимал достойное место в сборной СССР по хоккею, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. Он отметил, что запомнил специалиста «симпатичным, кучерявым и всегда улыбчивым» человеком.

Филиппов — защитник, который входил в сборную СССР и занимал там достойное место. В памяти он остался симпатичным и кучерявым. Жесткий, с хорошим катанием, коммуникабельный и всегда улыбчивый. Потом и как тренер он достиг высот: воспитал Сашу Овечкина, [Алексея] Терещенко, [Александра] Еременко — мальчишек, которые добились многого, — заявил Сафронов.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Филиппов скончался на 76-м году жизни. Столичный клуб выразил глубокие соболезнования родственникам и близким легендарного спортсмена.

За свою карьеру Филиппов дважды выигрывал Кубок СССР и неоднократно становился призером национального первенства в составе «Динамо». Помимо бело-голубых, он выступал за московский «Локомотив». Вершиной его игровой карьеры стал 1975 год, когда вместе со сборной страны он завоевал золотые медали чемпионата мира и первенства Европы. После завершения выступлений, начиная с 1993 года, Александр Николаевич посвятил себя тренерской работе.

Особое место в биографии Филиппова занимает его связь с прославленным нападающим Александром Овечкиным. Филиппов был крестным отцом и первым наставником будущей звезды мирового хоккея.