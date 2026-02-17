Умер Роберт Дюваль, звезда «Крестного отца»: фильмография и лучшие работы

Американский актер Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет. Что об этом известно, какие роли сделали его известным и чем Дюваль запомнился зрителям за более чем шестидесятилетнюю карьеру в кино и на телевидении?

Карьера

Роберт Дюваль родился 5 января 1931 года в Сан-Диего, штат Калифорния, в семье офицера ВМС США. После окончания школы он служил в армии и участвовал в театральных постановках, затем переехал в Нью-Йорк, где изучал актерское мастерство и начал выступать на сцене. В 1950-е годы Дюваль работал на телевидении и в независимых театрах, постепенно получая заметные роли в постановках Бродвея.

Дебют в кино состоялся в 1962 году — он сыграл Бу Рэдли в фильме «Убить пересмешника». В дальнейшем актер активно снимался в фильмах и телепроектах. В 1984 году он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Нежное милосердие».

Всего за карьеру Дюваль был номинирован на «Оскар» семь раз. Помимо актерской работы он пробовал себя в режиссуре и продюсировании, снимая такие фильмы, как «Апостол» и «Assassination Tango». Его карьера охватывает более шести десятилетий, включая драмы, вестерны, военные и криминальные фильмы, что делает его одним из самых узнаваемых американских актеров своего поколения.

Фильмография

Наибольшую известность Роберту Дювалю принесли роли Тома Хагена в фильмах «Крестный отец» и «Крестный отец 2», а также подполковника Уильяма Килгора в «Апокалипсис сегодня». В этой военной драме его персонажу принадлежит фраза «Люблю запах напалма поутру», которая стала одной из самых известных цитат в истории кино. За роль Килгора он был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

В 1992 году Дюваль исполнил главную роль в телевизионном фильме «Сталин», сыграв советского лидера Иосифа Сталина. Среди других заметных проектов актера — «Великий Сантини», «Гражданский иск», «Судья», а также мини-сериал «Одинокий голубь».

Всего за свою карьеру Дюваль снялся более чем в 90 кино- и телепроектах, включая как художественные фильмы, так и телевизионные постановки. Его работа в разных жанрах позволила ему сотрудничать с известными режиссерами и актерами, а его роли стали частью классической истории мирового кинематографа.

Как сложилась личная жизнь Дюваля

Роберт Дюваль был женат четыре раза. С 2005 года его супругой являлась аргентинская актриса и режиссер Лусиана Педраса. Детей у актера не было. Он проживал в штате Вирджиния, где продолжал работать над продюсерскими и культурными проектами.

О смерти актера сообщила его супруга. Причина официально не раскрывается. За жизнь Дюваль оставил богатое наследие в кино, а его работы продолжают изучаться и обсуждаться в академических и журналистских публикациях, оставаясь значимой частью американской и мировой культуры.

Читайте также:

Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно

ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля

Для террористов из «Крокуса» требуют пожизненного: когда уже приговор?