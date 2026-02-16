ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля

16 февраля Брянская область пережила самый массированный налет ВСУ с начала спецоперации на Украине. Сколько БПЛА запустили украинцы, где были удары, есть ли риск нового вторжения ВСУ в Россию?

Где были удары ВСУ в Брянской области 16 февраля, сколько всего БПЛА

Более 12 часов подряд продолжалась массированная атака беспилотников ВСУ на Брянскую область. Под удар попали объекты энергетики, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России. В результате террористических действий ВСУ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Благодаря героическим и профессиональным действиям наших энергетиков и теплотехников, подключению резервной генерации, тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным Богомаза, за минувшие сутки над Брянской областью были перехвачены и уничтожены 229 вражеских БПЛА.

«Как и в Белгородской области, главная цель противника — выбить инфраструктуру, обеспечивающую население теплом и светом. В Киеве очень хотят заполучить по итогу переговоров в Женеве „энергетическое перемирие“ и считают, что массированные террористические атаки по приграничным областям могут сделать подобные „хотелки“ более реалистичными», — считает военкор Юрий Котенок.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что ВСУ прицельно занимаются террором против гражданского населения.

«То, что пережили жители Брянской области в минувшее воскресенье, не поддается никакому оправданию с точки зрения человеческой морали. ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла. Это не имеет ничего общего с военными действиями, это чистый террор против гражданского населения. Киевский режим показывает свою полную несостоятельность и духовную нищету, уподобляясь самым грязным преступникам в истории человечества», — объявил Иванов.

СМИ подсчитали, что средства ПВО России за минувшую неделю перехватили и уничтожили не менее 1308 украинских БПЛА. Пик атак пришелся на 11 и 15 февраля. В прошлый раз атаки такого же масштаба были предприняты на Москву в мае 2025 года, когда Киев попытался сорвать празднования юбилейного 80-го Дня Победы с участием иностранных гостей.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Могут ли ВСУ начать вторжение в Брянскую область, признаки

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ намерены продолжать массированные атаки на российские регионы. В своем Telegram-канале он предположил, что Киеву удалось накопить

Вооруженные силы Украины накопили беспилотники и намерены продолжать массированные атаки на российские регионы, сообщил он в Telegram-канале. По его словам, украинские войска будут повторять такие удары системно, пока позволяют запасы дронов. За сутки над 15 регионами России были уничтожены почти полтысячи дронов ВСУ, отметил Рогов.

Ранее в январе 2026 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев готовит новые наступательные операций и «асимметричные действия» на российской территории. Это вызвало опасения, что украинская армия может вновь предпринять вторжение на территорию России, как в Курской области в 2024 году.

Ранее в 2025 году ряд Telegram-каналов и неофициальных источников предупредили, что ВСУ могут попытаться начать вторжение в Брянскую область. Военные эксперты сочли такой план вполне возможным — по некоторым данным, в августе 2025 года у границ региона были скоплены силы до 50 тысяч военнослужащих ВСУ, активно действовали украинские ДРГ.

«Противник считает Брянский участок границы самым слабо укрепленным. При этом наличие густой лесистой местности делает направление очень удобным для диверсий и вылазок. На Брянском направлении возможен отвлекающий удар, тогда как главным местом прорывов станет один из уже известных участков в Курской или Белгородской области», — утверждал Telegram-канал «Рыбарь».

Источники, близкие к Минобороны РФ, тогда опровергли в СМИ планы ВСУ атаковать Брянскую область. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. По официальным данным, госграница полностью под контролем ВС РФ.

