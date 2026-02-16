Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:09

«Чистый террор»: в России осудили крупнейшую атаку ВСУ на Брянскую область

Депутат Иванов назвал атаку ВСУ на Брянщину террором против мирных жителей

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Социальные сети
Атака Вооруженных сил Украины на Брянщину, которая произошла 15 февраля, является террором против мирных жителей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные удары направлены на то, чтобы оставить жителей региона без света и тепла в зимний период.

То, что пережили жители Брянской области в минувшее воскресенье, не поддается никакому оправданию с точки зрения человеческой морали. ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла. Это не имеет ничего общего с военными действиями, это чистый террор против гражданского населения, — высказался Иванов.

Депутат подчеркнул, что украинские власти подобными действиями демонстрируют свою несостоятельность и духовную нищету. Он добавил, что благодаря мужеству энергетиков, которые работали в условиях опасности и холода, последствия атак ВСУ удалось оперативно ликвидировать.

Атаками на Брянщину киевский режим показывает свою полную несостоятельность и духовную нищету, уподобляясь самым грязным преступникам в истории человечества. Наши энергетики совершили настоящий трудовой подвиг. В условиях продолжающейся опасности, в холоде они сделали все, чтобы вернуть тепло в дома земляков. Мы должны понимать, что противник рассчитывал на панику и хаос, но благодаря слаженной работе всех служб у него ничего не вышло, — подытожил Иванов.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что новая атака ВСУ была самой мощной и массированной с начала СВО. Он отметил, что в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

