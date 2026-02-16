Новый удар ВСУ по Белгороду: ситуация 16 февраля, жертвы, блэкаут, отопление

ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду. Сколько жертв, пострадавших, какова ситуация в Белгороде 16 февраля, что с отоплением?

Что известно о новом ударе ВСУ по Белгороду 16 февраля

Вечером 15 февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом ракетном ударе ВСУ по Белгородской области. Ракетная опасность в городе объявлялась с 22:19 до 22:31, очевидцы сообщили СМИ, что слышали не менее 10 взрывов. По предварительным данным, удар был нанесен с использованием РСЗО HIMARS.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале в 22:48.

Подробности об объектах, попавших под удар ВСУ, не приводятся. Одновременно под удар ВСУ попала Брянская область.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

HIMARS

Сколько жертв, пострадавших после удара по Белгороду

Гладков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате удара не было. В светлое время суток 16 февраля продолжается осмотр поврежденных объектов.

Минобороны РФ не упоминало Белгородскую область в данных об отражении атак БПЛА. Данных за ночь пока нет.

«В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву», — сообщили в военном ведомстве.

Гладков в утренней сводке сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском районах. Один БПЛА самолетного типа был сбит над Белгородом.

«Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Никольском Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.



Где отключен свет, вода, тепло в Белгороде

Губернатор и мэр Белгорода Валентин Демидов не сообщали о новых отключениях электричества в городе.

Гладков рассказал, что лично вместе с Демидовым и главой жилнадзора провел проверку подачи отопления по Белгороду. Было получено полторы сотни новых обращений; как оказалось, тепло не удалось подать во все дома из-за аварий и завоздушивания систем. Из-за новых обстрелов появились новые отключения отопления.

При этом, по данным синоптиков, сегодня в Белгороде ожидаются мокрый снег, туман, гололед и порывы ветра до 20 м/с при температуре воздуха до минус 3 градусов.

«Теплоноситель должен быть подан всем. Делим список домов на должностных лиц и лично объезжаем с проверками», — объявил Гладков в своем Telegram-канале.

