Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:13

Новый удар ВСУ по Белгороду: ситуация 16 февраля, жертвы, блэкаут, отопление

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду. Сколько жертв, пострадавших, какова ситуация в Белгороде 16 февраля, что с отоплением?

Что известно о новом ударе ВСУ по Белгороду 16 февраля

Вечером 15 февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом ракетном ударе ВСУ по Белгородской области. Ракетная опасность в городе объявлялась с 22:19 до 22:31, очевидцы сообщили СМИ, что слышали не менее 10 взрывов. По предварительным данным, удар был нанесен с использованием РСЗО HIMARS.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале в 22:48.

Подробности об объектах, попавших под удар ВСУ, не приводятся. Одновременно под удар ВСУ попала Брянская область.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

HIMARS HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько жертв, пострадавших после удара по Белгороду

Гладков сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате удара не было. В светлое время суток 16 февраля продолжается осмотр поврежденных объектов.

Минобороны РФ не упоминало Белгородскую область в данных об отражении атак БПЛА. Данных за ночь пока нет.

«В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву», — сообщили в военном ведомстве.

Гладков в утренней сводке сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали в Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском районах. Один БПЛА самолетного типа был сбит над Белгородом.

«Мирный житель пострадал в результате атаки со стороны ВСУ. В селе Никольском Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — сообщил губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где отключен свет, вода, тепло в Белгороде

Губернатор и мэр Белгорода Валентин Демидов не сообщали о новых отключениях электричества в городе.

Гладков рассказал, что лично вместе с Демидовым и главой жилнадзора провел проверку подачи отопления по Белгороду. Было получено полторы сотни новых обращений; как оказалось, тепло не удалось подать во все дома из-за аварий и завоздушивания систем. Из-за новых обстрелов появились новые отключения отопления.

При этом, по данным синоптиков, сегодня в Белгороде ожидаются мокрый снег, туман, гололед и порывы ветра до 20 м/с при температуре воздуха до минус 3 градусов.

«Теплоноситель должен быть подан всем. Делим список домов на должностных лиц и лично объезжаем с проверками», — объявил Гладков в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением

Гиперзвуковые ракеты жгут «потужность» Киева: удары по Украине 16 февраля

«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?

атаки ВСУ
Белгород
Вячеслав Гладков
ракетный удар
отопление
новости
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вероятность возбуждения дела против Сабурова в Казахстане
Сценарист Цыпкин оценил игру Ефремова в первом спектакле после освобождения
Охваченный огнем российский зоопарк показали на видео
Путину подарили зубра
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.