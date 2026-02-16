Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 февраля

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.

По его словам, объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется», — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что мирный житель пострадал в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

«В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил губернатор.

Транспортное средство получило повреждения кузова, колес и стекол.

По информации Министерства обороны РФ, за последнюю неделю российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество атак зафиксировано 11 и 15 февраля, в эти дни было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Подавляющее большинство целей уничтожено над европейской частью России. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, отражая воздушные атаки противника. Работа по защите воздушного пространства ведется круглосуточно.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская армия в последние дни многократно увеличила количество атак на гражданские объекты в российских регионах. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Сейчас мы наблюдаем существенное обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на Белгородском и Херсонском направлениях», — сказал дипломат.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 15 февраля ликвидировали 68 украинских беспилотников в небе над Россией, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Так, дроны ВСУ ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями, уточнили в министерстве.

Площадь двух пожаров в Темрюкском районе после атаки ВСУ составила 2200 квадратных метров, сообщили в региональном оперштабе. В поселке Волна под удар попали терминалы, складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По состоянию на 10:00 15 февраля — это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров», — уточнили в штабе.

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Спецслужбы и пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на территории промышленного объекта. Согласно официальным сводкам, общая площадь термического поражения оказалась значительной. Специалистам также предстоит оценить ущерб инфраструктуре терминалов в поселке Волна.

В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По словам политика, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — добавил Гладков.

Обстоятельства происшествия уточняются. Региональные власти оказывают пострадавшим всю необходимую поддержку.

