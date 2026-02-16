Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 06:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 16 февраля

ВСУ ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 16 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 16 февраля

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.

По его словам, объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется», — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что мирный житель пострадал в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

«В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил губернатор.

Транспортное средство получило повреждения кузова, колес и стекол.

По информации Министерства обороны РФ, за последнюю неделю российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество атак зафиксировано 11 и 15 февраля, в эти дни было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Подавляющее большинство целей уничтожено над европейской частью России. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, отражая воздушные атаки противника. Работа по защите воздушного пространства ведется круглосуточно.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинская армия в последние дни многократно увеличила количество атак на гражданские объекты в российских регионах. По его информации, особенно тяжелая ситуация складывается в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Сейчас мы наблюдаем существенное обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на Белгородском и Херсонском направлениях», — сказал дипломат.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО в ночь на 15 февраля ликвидировали 68 украинских беспилотников в небе над Россией, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Так, дроны ВСУ ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями, уточнили в министерстве.

Площадь двух пожаров в Темрюкском районе после атаки ВСУ составила 2200 квадратных метров, сообщили в региональном оперштабе. В поселке Волна под удар попали терминалы, складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По состоянию на 10:00 15 февраля — это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров», — уточнили в штабе.

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Спецслужбы и пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на территории промышленного объекта. Согласно официальным сводкам, общая площадь термического поражения оказалась значительной. Специалистам также предстоит оценить ущерб инфраструктуре терминалов в поселке Волна.

В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По словам политика, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — добавил Гладков.

Обстоятельства происшествия уточняются. Региональные власти оказывают пострадавшим всю необходимую поддержку.

Читайте также:

«Маскарад» диверсантов и путь к Славянску: новости СВО на вечер 15 февраля

Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое

Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы

Россия
регионы
атаки ВСУ
СВО
ПВО
обстрелы
БПЛА
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки ВСУ пожар
Бегство «элиты» ВСУ, подвиг оператора БПЛА: новости СВО к утру 16 февраля
Мясников назвал неожиданную причину сердечного приступа у здоровых людей
Жители Ярославской области остались без отопления в морозы
Сотрудники МЧС спасли 66 россиян от смертельного пожара в доме
В России хотят изменить процесс получения налоговых вычетов
Погодные аномалии 2025 года могут привести к дефициту важного продукта
Вывели «полк смерти» ВСУ из Сумской области: успехи ВС РФ к утру 16 февраля
«Если Европа — это только нацизм»: Запад уличили в полном изменении Украины
«Вызывают у них ожесточение»: Захарова раскрыла правду о терактах ВСУ
Стало известно об отправке делегации Госдумы в США
Исколесивший мир путешественник включил Россию в свой особый список
Кравцов сообщил об изменениях в ОГЭ и ЕГЭ для приграничных регионов
Россиянам объяснили, как сэкономить на национальных блюдах за рубежом
Сборная Канады разгромила заменившую Россию на Олимпиаде команду
Весна отменяется? Холод, ледяная морось, снегопады: прогноз погоды на март
Британские власти могут «закрыть» соцсети для детей
Россия вошла в топ-5 производителей картофеля в мире
Невролог озвучила незаметные предвестники инсульта
Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.