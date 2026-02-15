«Маскарад» диверсантов и путь к Славянску: новости СВО на вечер 15 февраля

В Минобороны России объяснили значимость освобождения Цветкового в Запорожской области, три группы украинских диверсантов попытались устроить «маскарад» в российском тылу, иностранная бригада ВСУ начала нанимать женщин из Латинской Америки на фоне нехватки личного состава. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские войска освободили ключевой населенный пункт под Запорожьем

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. Российские силы продолжают продвигаться в глубину обороны противника.

В министерстве пояснили, что взятие Цветкового открыло новые возможности для полного освобождения Запорожской области — штурмовики группировки «Восток» создали плацдарм для дальнейшего наступления. В ходе боев украинские формирования понесли значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Кроме того, при освобождении села военнослужащие из Приморья ликвидировали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Диверсанты ВСУ попытались устроить «маскарад» в российском тылу

На Запорожском направлении российские военные ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались зайти в тыл. Как сообщил военный эксперт Борис Рожин, диверсанты были переодеты в форму российских военнослужащих и экипированы по образцу российской армии настолько, насколько смогли повторить.

По его информации, группы пытались пройти к северу от населенного пункта Успеновка, но провалились на мелочах. Как отметил эксперт, план не сработал из-за незначительных деталей, по которым диверсантов и обнаружили. После всех необходимых проверок и идентификации диверсанты были уничтожены прямо во время перехода.

В ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки

Подразделение ВСУ, известное как «Специальная латинская бригада», столкнулось с острой нехваткой личного состава и теперь собирается привлекать женщин из Латинской Америки. Как стало известно из прямой трансляции перуанского вербовщика, пока официально разрешен найм только мужчин, но подготовка к вербовке женщин уже вовсю ведется.

Попытки привлечь латиноамериканок на передовую фиксировались еще в сентябре прошлого года на фоне растущих потерь в ВСУ. Иностранцев из этого региона часто переводят в штурмовые отряды, фактически используя как пушечное мясо. При этом вербовщики заманивают их обещаниями высоких выплат, но в реальности наемники сталкиваются с плохим отношением командования, а их семьи в случае гибели не получают обещанных компенсаций.

Тем временем сама бригада также начала переманивать уже воюющих латиноамериканцев из других частей ВСУ. Вербовщик заверил, что поможет с оформлением, даже если контракт с другой частью был подписан недавно. При этом наемники, попавшие на Украину, часто гибнут, так и не дождавшись выплат.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Герасимов заявил о продвижении российских военных к Славянску

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел инспекцию подразделений группировки «Центр» и доложил о ситуации на фронте. По его словам, войска Южной группировки ведут активное наступление в направлении Славянска и завершают освобождение населенного пункта Резниковка.

«Войска Южной группировки продвигаются в направлении Славянска, завершается освобождение Резниковки», — сказал Герасимов.

Герасимов также сообщил, что за первую половину февраля, несмотря на сложные зимние условия, российские силы освободили 12 населенных пунктов. Под контроль армии перешло более 200 квадратных километров территории. В частности, группировка «Днепр» продолжила наступление на Запорожском направлении, взяв Магдалиновку, Приморское и Запасное. «Север» расширил зону безопасности в Сумской и Харьковской областях, заняв Поповку, Сидоровку и Чугуновку. Подразделения «Востока» освободили Староукраинку, Придорожное, Зализничное, Цветковое и Глушковку.

По оценке Герасимова, ВСУ несут значительные потери, которые не в состоянии восполнить. Из-за снижения укомплектованности батальонов украинское командование делает ставку на беспилотники, формируя дополнительные подразделения ударных дронов.

Валерий Герасимов Фото: МО РФ

Бойцы ВСУ пошли в контратаку и оказались в плену

На Сумском направлении российские войска отразили контратаку штурмовых групп 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили представители силовых структур. По их данным, после огневого поражения украинские подразделения отступили, двое военнослужащих попали в плен.

«Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й отдельной мехбригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены. В ходе отражения в плен взяты двое военнослужащих», — заявил источник.

Одновременно с этим группировка «Север» продолжает активные наступательные действия в приграничных районах. Продвижение российских сил фиксируется в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

Как отмечают источники, командование ВСУ пытается нарастить численность войск на этом направлении за счет сокращения сроков подготовки мобилизованных. Однако качество обучения и моральное состояние бойцов остаются низкими, из-за чего на позициях усиливают работу подразделений украинской военной полиции. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ пока не поступало.

