Вооруженные силы Украины нарастили численность личного состава в Сумской области, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, вместе с тем украинское командование снизило сроки подготовки мобилизованных.

На Сумском направлении за счет сокращения сроков подготовки украинскому командованию удалось нарастить численность личного состава на позициях, — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, качество подготовки и моральное состояние бойцов вызывают серьезные вопросы. В связи с этим на украинских позициях усиливают работу подразделений военной службы правопорядка (аналог военной полиции на Украине).

Ранее военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что попытки ВСУ переломить ситуацию на Запорожском направлении обернулись серьезными потерями в живой силе. В районе населенного пункта Терноватое украинские подразделения за три дня предприняли серию контратак и потеряли около 1 тыс. человек. По словам эксперта, все бойцы были неподготовленными.