Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:41

Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России

Армия России уничтожила три ДРГ в форме российских бойцов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На Запорожском направлении ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались зайти в тыл ВС России, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что противник переоделся в форму российских военнослужащих.

Противник дважды попытался отработать заброс ДРГ. Три малые группы одетые в форму ВС РФ, экипированные по образцу наших военнослужащих (насколько противник смог это повторить), попытались пройти к северу от н.п. Успеновка на нашу сторону. Провалились на мелочи, как это всегда бывает. <...> В общем, на той стороне их к ужину могут не ждать: они не придут, сильно извинялись за бестактность, — написал он.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» из-за дефицита личного состава переманивает к себе латиноамериканских бойцов. Перуанский вербовщик бригады во время прямого эфира в соцсетях обратился к наемникам из Латинской Америки в рядах ВСУ с призывом перейти в его подразделение. Он пообещал содействие в оформлении и заверил, что даже подписание контракта с другими формированиями не станет препятствием для перехода.

ДРГ
Запорожская область
ВСУ
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.