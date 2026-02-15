На Запорожском направлении ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые пытались зайти в тыл ВС России, сообщил в Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что противник переоделся в форму российских военнослужащих.

Противник дважды попытался отработать заброс ДРГ. Три малые группы одетые в форму ВС РФ, экипированные по образцу наших военнослужащих (насколько противник смог это повторить), попытались пройти к северу от н.п. Успеновка на нашу сторону. Провалились на мелочи, как это всегда бывает. <...> В общем, на той стороне их к ужину могут не ждать: они не придут, сильно извинялись за бестактность, — написал он.

Ранее сообщалось, что подразделение ВСУ «Специальная латинская бригада» из-за дефицита личного состава переманивает к себе латиноамериканских бойцов. Перуанский вербовщик бригады во время прямого эфира в соцсетях обратился к наемникам из Латинской Америки в рядах ВСУ с призывом перейти в его подразделение. Он пообещал содействие в оформлении и заверил, что даже подписание контракта с другими формированиями не станет препятствием для перехода.