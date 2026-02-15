Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля

Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля

По данным Минобороны РФ, накануне средства ПВО уничтожили 68 беспилотных летательных аппаратов. В ходе атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край начались пожары в районе нефтяного терминала. Из-за удара украинскими дронами в ЛНР пострадали 19 человек. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 68 беспилотников в ночь 15 февраля

Силы ПВО в ночь на 15 февраля ликвидировали 68 украинских беспилотников в небе над Россией, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны, а также акватории Азовского и Черного морей.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Так, дроны ВСУ ликвидированы над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области и Ставропольского края. Несколько украинских беспилотников удалось сбить над Азовским и Черным морями, уточнили в министерстве.

В Краснодарском крае есть возгорания в районе нефтяного терминала

Площадь двух пожаров в Темрюкском районе после атаки ВСУ составила 2200 квадратных метров, сообщили в региональном оперштабе. В поселке Волна под удар попали терминалы, складские помещения и резервуар с нефтепродуктами. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По состоянию на 10:00 15 февраля — это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров», — уточнили в штабе.

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил, что в ходе налета пострадали два человека, которые в настоящий момент находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Спецслужбы и пожарные расчеты продолжают борьбу с огнем на территории промышленного объекта. Согласно официальным сводкам, общая площадь термического поражения оказалась значительной. Специалистам также предстоит оценить ущерб инфраструктуре терминалов в поселке Волна.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

FPV-дрон ВСУ убил мирную жительницу у колодца в районе Красноармейска

Украинские военные на Красноармейском направлении нанесли удар беспилотником по мирной жительнице, которая пришла за водой, рассказал водитель эвакуационной группы 120-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Монах. Российские военнослужащие стали свидетелями этого преступления, наблюдая за противником с коптера. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По словам Монаха, украинский FPV-дрон ударил по мирной жительнице целенаправленно. Женщина погибла от прямого попадания, спасти ее не удалось.

«Мы наблюдали <…>, как мирная жительница пошла к колодцу за водой. В этот момент по ней отработал вражеский FPV-дрон прямым попаданием. Женщина скончалась на месте», — сообщил военнослужащий.

Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

По словам политика, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — добавил Гладков.

Обстоятельства происшествия уточняются. Региональные власти оказывают пострадавшим всю необходимую поддержку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число раненых в ЛНР после удара ВСУ выросло до 19

Число пострадавших от атаки БПЛА ВСУ на поселок Центральный в ЛНР увеличилось до 19 человек, сообщила министр здравоохранения республики Наталья Пащенко. По ее словам, ранена девятилетняя девочка. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«По последним данным, за медицинской помощью обратились 19 человек. Все они жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», — написала Пащенко.

Она добавила, что на месте чрезвычайного происшествия немедленно приступили к выполнению обязанностей специалисты бригады скорой помощи города Перевальска. Медицинские работники проводили осмотры жилых домов, обеспечивая помощь каждому нуждающемуся. Дополнительно на место направлена вторая медицинская команда.

Читайте также:

Военэксперт ответил, есть ли у Украины запасы ракет «Фламинго» и «Нептун»

«Старый пшик»: военэксперт о привлечении мужчин старше 60 лет в ВСУ

Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS

Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»